Пентагон назвал КНР главной угрозой безопасности США

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Действия и растущий военный потенциал Китая представляют собой наиболее серьезный геостратегический вызов для безопасности США, но прямого конфликта между странами можно избежать. Об этом в четверг заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса, трансляция которых ведется на сайте комитета.

"Китай - геостратегический вызов для безопасности США номер 1. Но война с ним не является неизбежной. Пекин становится все более серьезным соперником, однако наши отношения должны оставаться в рамках конкуренции, а не конфликта. Вероятность конфликта будет меньше, если мы [США] сохраним превосходство в военной мощи над нашим противником", - сказал Милли.

По его мнению, Китай наращивает военные силы "значительными темпами", что, в частности, способно подорвать статус-кво в Тихоокеанском регионе. "Китай намеревается изменить мировой порядок к середине этого века. Они проводят масштабные учения в регионе с упором на десантные операции", - добавил военачальник.

Генерал в очередной раз повторил, что подобные действия Пекина представляют угрозу для американских союзников в Азии и свободы мореходства в Южно-Китайском море.

Как заявил 2 февраля глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи, Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.