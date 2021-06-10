Макрон заявил, что Франция завершает операцию "Бархан" в Сахеле

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Франция завершает свою военную операцию "Бархан" в Сахеле, на смену ей придет международный антитеррористический альянс. Об этом сообщил в четверг президент страны Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Париже.

"По итогам наших консультаций мы приступим к глубокой трансформации нашего военного присутствия в странах Сахеля", - сказал он. "Операция "Бархан" будет завершена как французская национальная операция, на смену ей придет международный альянс, объединяющий государства региона", - заявил Макрон.