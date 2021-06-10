Земан предложил Тихановской открыть в Праге представительство белорусской оппозиции

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан предложил бывшему кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской, которая по приглашению спикера Сената (верхней палаты) парламента республики находилась в стране с 6 по 10 июня, открыть в Праге представительство белорусской оппозиции. Об этом глава государства заявил в четверг в эфире радиостанции Frekvence 1.

"Это была дружеская встреча [с Тихановской в Праге]. Я ей предложил, чтобы белорусская оппозиция открыла офис в Праге. Это, наверное, было бы хорошо", - сказал Земан.

Тихановская, кроме Земана была принята в Праге премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, встретилась с руководителями обеих палат парламента республики и министром иностранных дел Якубом Кулганеком. В качестве почетного гостя она выступила на заседании верхней палаты высшего законодательного органа.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Она не признала результаты волеизъявления граждан и покинула страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.