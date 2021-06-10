Макрон: Франция считает важными дискуссии с Россией и соседями о контроле над вооружениями

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Франция придает важное значение дискуссиям с Россией и европейскими соседями по вопросу контроля над вооружениями. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В вопросах контроля над вооружениями в Европе мы [Франция] должны быть собеседниками, участниками решений, на документах должна быть наша подпись", - сказал Макрон. "Сначала мы будем говорить об этом в кругу европейских союзников, затем союзников по НАТО. Мы также должны говорить об этом с нашими соседями, в частности с Россией", - подчеркнул президент. "Таковы рамки координации и ответственности, и я считаю, что мы должны быть в этом действующими лицами", - заявил Макрон.

По словам президента, Франция выступает за определение новых рамок отношений между союзниками по НАТО.

"Нам необходимо определить четкие рамки отношений между союзниками", - сказал президент Франции. По его словам, "следует уважать союзников, когда речь идет о военном оснащении и операциях".

"Организация должна установить с Россией избавленные от напряженности, но требовательные отношения", - считает французский лидер. Он добавил, что "надо иметь твердую позицию, если речь идет о кибератаках или вмешательстве".