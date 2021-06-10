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Макрон намерен обсудить с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии

Президент Франции также сообщил, что "намерен обсудить сотрудничество в НАТО и правила поведения в отношениях между союзниками"

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня. Об этом французский лидер сообщил в четверг на пресс-конференции в Париже.

"Непосредственно в преддверии саммита НАТО у меня будет встреча с президентом Турции. Это хорошая возможность провести обмен мнениями по ряду вопросов", - сказал Макрон. "У нас есть глубокие расхождения, мы о них знаем, но я считаю, что необходимо вести диалог", - отметил французский лидер.

"Я хочу поговорить о ситуации в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и отношениях Армении и Азербайджана", - заявил он. Макрон также сообщил, что "намерен обсудить сотрудничество в НАТО и правила поведения в отношениях между союзниками".

Теги
СирияТурцияФранцияЭрдоган, Реджеп ТайипМакрон, Эмманюэль
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