США надеются, что посол Салливан вернется в Москву в предстоящие недели

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на то, что посол США в России Джон Салливан, отозванный ранее в Вашингтон на консультации, вернется в Москву в предстоящие недели. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"У нас есть все ожидания того, что он вернется в Москву в предстоящие недели", - сказал про Салливана официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, "посол Салливан был глубоко вовлечен в подготовку предстоящей встречи" президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня. "Он активно взаимодействовал с должностными лицами Белого дома высокого ранга, он активно взаимодействовал с сотрудниками Госдепартамента США высокого ранга", - сказал Прайс.

Российско-американские отношения обострились после резонансного интервью Байдена, в котором тот заявил, что Москва должна будет "заплатить цену" за якобы имевшее место вмешательство в выборы в США, а также позволил себе резкие высказывания в адрес Путина. После этого посол России в США Анатолий Антонов был приглашен для консультаций в Москву, где и находится с 21 марта. Салливан отбыл для консультаций в Вашингтон 22 апреля.