Госдепартамент заявил, что "Северный поток - 2" - геополитический проект России

"Мы рассматриваем его как российский геополитический проект. Проект, который угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых наших [американских] близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО", - сказал в четверг на регулярном брифинге для журналистов про "Северный поток - 2" руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Между тем в феврале он признавал, что Соединенные Штаты выступают против реализации данного проекта исключительно по соображениям геополитики.

Кроме того, дипломат подтвердил, что между Вашингтоном и Берлином в преддверии встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель на полях саммита Группы семи в Великобритании сохраняются разногласия относительно проекта "Северный поток - 2". "Конечно, у президента Байдена будет возможность встретиться с канцлером Меркель и обсудить наши тесные и глубокие отношения с Германией. Однако в любых отношениях, даже если они являются столь важными и широкими, как эти, имеются сферы противоречий. И речь идет об одной из них", - отметил Прайс.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 19 мая, что Вашингтон отказался от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2", и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. По свидетельству госсекретаря, это решение отвечает национальным интересам США. При этом Вашингтон решил применить ограничительные меры против ряда российских участников сооружения газопровода. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром".