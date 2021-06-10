Бундестаг отклонил резолюцию "Зеленых" с требованием отказаться от "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 10 июня. /ТАСС/. Бундестаг в четверг большинством голосов отклонил резолюцию фракции "Союз-90"/"Зеленые" с требованием отказаться от "Северного потока - 2" и пересмотреть курс в отношении России.

"Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Как отмечается "за" проголосовали сами "зеленые", а свободные демократы воздержались.

Резолюция носила название "Пересмотр курса в политике в отношении России - последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок". В документе, в частности, говорится о том, что правительству ФРГ следует "признать, что новый газопровод, такой как "Северный поток - 2", не нужен для энергоснабжения Европы, но, прежде всего, вреден для климата". "Зеленые" призвали власти Германии "отказаться от проекта".

Природоохранная партия уже не раз выступает с предложениями, направленными против газопровода, в Бундестаге, но обычно они отклоняются большинством депутатов.