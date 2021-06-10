В США заявили, что ракетные обстрелы в Ираке вызвали незначительные повреждения на базах

ТАСС, 10 июня. База иракских ВВС Балад к северу от Багдада и военный лагерь "Виктория", не получили серьезных разрушений в результате ракетной атаки, произошедшей в среду, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Его слова приводит в четверг агентство Reuters.

По его словам, жертв нет, часть персонала базы, где среди прочих находились сотрудники американской частной военной компании, получила легкое отравление продуктами горения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее, 9 июня, государственная служба Ирака по вопросам информирования в сфере безопасности распространила сообщение о том, что на базу ВВС Балад упали три ракетных снаряда. Позднее телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в службе безопасности Ирака сообщил об ударе, нанесенном по военному лагерю "Виктория", где расквартированы американские военнослужащие.

Иракские военные объекты, в том числе и те, где дислоцированы иностранные контингенты, неоднократно ранее подвергались ракетным обстрелам, в результате чего были погибшие и пострадавшие. Подобные вылазки осуществлялись не раз и против тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, где наряду с другими дипмиссиями расположено американское посольство. В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка "Катаиб Хезболлах", которая неоднократно угрожала нанесением ударов по позициям войск США в Ираке.