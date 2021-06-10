Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу

БОГОТА, 10 июня. /ТАСС/. Представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо одерживает победу на президентских выборах в стране. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Национальным офисом избирательных процессов (ЦИК) южноамериканской республики по результатам обработки 100% протоколов второго тура голосования.

Подсчитано при этом пока около 99,2% бюллетеней. За Кастильо проголосовал 8 800 081 избиратель (50,198%). Его оппонентку Кейко Фухимори из правой партии "Народная сила" поддержали 8 730 535 избирателей (49,802%). Более 25% обладающих правом голоса граждан (6,3 млн) не явились на избирательные участки.

С момента начала подсчета голосов с небольшим перевесом лидировала Фухимори. Кастильо не признавал поражения и призывал сторонников сохранять спокойствие, предлагая дождаться завершения обработки бюллетеней в сельской местности. При этом представители леворадикальной партии потребовали от ЦИК вести максимально тщательный подсчет всех голосов.

Избранный президент Перу вступит в должность 28 июля. Его срок полномочий составляет пять лет.