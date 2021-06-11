Очный саммит Группы семи начинается на английском полуострове Корнуолл

ЛОНДОН, 11 июня. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7) открывается в пятницу в английском городке Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Основные темы, которые планируют обсудить в течение трех дней лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также руководители Евросоюза - восстановление мира после пандемии коронавируса и усиление глобальной системы здравоохранения, борьба с изменением климата, международное положение. На встречу приглашены лидеры Австралии, Республики Корея, Индии и ЮАР, главы нескольких международных организаций. Также во встречах примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

В неформальном объединении экономически развитых стран мира в этом году председательствует Великобритания. Она уже организовала в предстоящие месяцы ряд встреч профильных министров, которые заложили основу для стартующих в пятницу дискуссий на высшем уровне.

Вакцинация от коронавируса

Нынешняя встреча лидеров - первая за два года, организуемая в очном формате. Саммит прошлого года должен был пройти в США, однако в итоге был отменен из-за пандемии коронавируса. В этой ситуации неудивительно, что именно борьба с COVID-19 названа главной темой дискуссий в Корнуолле, которая нашла свое отражение в лозунге британского председательства в G7 - Build Back Better. С английского это можно перевести, как "Восстановить лучше, чем было".

Британский премьер Борис Джонсон уже пообещал, что призовет коллег по "семерке" - президентов США Джо Байдена и Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, премьер-министров Италии Марио Драги, Канады Джастина Трюдо и Японии Ёсихидэ Сугу осуществить вакцинацию населения во всем мире к концу 2022 года.

Лондон хочет, чтобы участники встречи взяли за себя "конкретные обязательства" в рамках глобального плана по иммунизации. Он должен включать "увеличение производства вакцин и снижение барьеров для международного распространения этих вакцин" государствами G7. Делиться лишними дозами с развивающимися странами британские власти предлагают как "на двусторонней основе, так и через действующую при Всемирной организации здравоохранения систему COVAX".

Корпоративный налог

Как ожидается, среди финансовых тем, которые лидеры неформального клуба должны затронуть на встрече, будет налог на прибыли крупных корпораций. Неделей ранее министры финансов "семерки" договорились о том, что он должен составлять не менее 15%. Страны "семерки" полагают, что налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают, а не только исходя из места их регистрации. В первую очередь принятое решение глав финансовых ведомств направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon.

Несмотря на единство, продемонстрированное министрами финансов, этот вопрос не лишен подводных камней. Так, выяснилось, что британский Минфин выступил за исключение компаний, предоставляющих финансовые услуги, из планов "семерки". Не нашла эта идея поддержки и в ряде европейских членов ЕС, в том числе Ирландии, Польше, Венгрии, где опасаются, что такой шаг отрицательно скажется на доходах, которые эти страны получают от предоставления более выгодных налоговых режимов.

Обсуждение России, Китая и Белоруссии

По традиции одна из сессий саммита будет посвящена обсуждению международного положения. Основой для дискуссий станет совместное заявление, принятое в начале мая министрами иностранных дел G7.

Значительная часть майского коммюнике была отведена России и Китаю. В частности, в нем утверждалось, что Россия продолжает нарушать международный порядок, и в этой связи члены "семерки" договорились укреплять свои коллективные возможности. Министры также отразили в документе обеспокоенность ухудшением дипотношений с Москвой.

После инцидента с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска в конце мая в повестку дня добавилась тема Белоруссии. При этом лидеры "семерки" пообещали "активизировать усилия, в том числе при необходимости через санкции, чтобы добиться ответственности белорусских властей за их действия".

Москва о конфронтационных заявлениях

В России позицию глав МИД, которая в той или иной форме обязательно будет отражена в итоговом коммюнике "семерки", назвали конфронтационной. "Заявление, которое было принято [министрами иностранных дел стран G7], и которое, наверное, готовится для лидеров, имеет, без сомнения, конфронтационный в отношении России характер", - сказал в интервью ТАСС в преддверии саммита посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Дипломат посоветовал G7 отказаться от такого "разъединительного подхода", причиной которого он считает британское председательство в неформальном объединении.

Саммит пройдет всего за несколько дней до встречи президентов России Владимира Путина и США Джозефа Байдена в Женеве. Она намечена на 16 июня. По мнению посла, на дискуссиях в Корнуолле, а также затем в Брюсселе на саммитах НАТО и США - Евросоюз, будет проведена консолидация позиции Запада перед встречей в Швейцарии.

Нынешняя встреча лидеров "семерки" будет отличаться от недавних форумов, когда тема возвращения к формату G8 с участием России поднималась с подачи тогдашнего президента США Дональда Трампа. В 2018 и 2019 годах, когда лидеры Группы семи встречались в Италии и Канаде, он упоминал такую гипотетическую возможность, что сразу становилось предметом множества комментариев. Однако на этот раз ждать подобного не приходится.

Впрочем, по словам Келина, Россия и не заинтересована в возвращении в "семерку", которую он назвал "несколько старомодным объединением". Более легитимным форматом дипломат назвал Группу двадцати.

Под защитой полиции и военных

Встреча лидеров G7 по традиции пройдет при повышенных мерах безопасности. К их обеспечению привлечены 6,5 тыс. сотрудников полиции из разных уголков Соединенного Королевства и военных. Помимо патрулирования непосредственно городка Карбис-Бэй, они также будут нести дежурство на кордонах на дальних подступах к месту саммита. Вооруженные силы будут оказывать им поддержку средствами противовоздушной обороны и фрегата типа 23 Northumberland, который будет размещен у побережья вдобавок к другим боевым единицам ВМС.

Пускать в Карбис-Бэй и соседний приморский городок Сент-Айвс в эти дни будут лишь аккредитованных на саммит людей, а также местных жителей. Последние должны будут показать как минимум два документа, удостоверяющих личность, чтобы их пропустили. Местных жителей призвали быть готовыми к транспортным пробкам, задержкам движения и перекрытию дорог.

Головной боли населению Корнуолла могут доставить манифестации, которые традиционно сопровождают встречи G7. По информации PA, всего около 40 групп подали заявки на организацию акций протеста. Как уточняет агентство, для выражения мнения выделены территории, находящиеся в десятках километрах от того места, где соберутся лидеры Группы семи.

Не будет доступа до глав государств и правительств и у большинства журналистов. Пресс-центр организован в городке Фалмут на противоположном побережье полуострова в более чем 40 км от Карбис-Бэя. Отсюда журналистов должны организованно довозить на пресс-конференции и возвращать обратно. Но и сюда удалось попасть немногим. Так, корреспондентам российских СМИ было отказано в аккредитации, такая же участь постигла и коллег из стран, не входящих в "семерку", в том числе из Бразилии, Швеции, Турции среди прочих.

О Группе семи

Свое первое заседание клуб провел в 1975 году в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции.

В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "Большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения приняли решение вернуться к формату "семерки".