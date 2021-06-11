Глава МИД ФРГ призвал G7 действовать "единодушно и действенно" по отношению к РФ и Китаю

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в преддверии саммита Группы семи (G7, "семерка") призвал экономически развитые страны Запада к сплоченности.

"Если мы мужественно воспользуемся велением времени, будем действовать единодушно и действенно, то докажем устойчивость нашей открытой экономической и общественной модели, в том числе по отношению к Пекину и Москве", - заявил германский министр в опубликованном в пятницу комментарии для медиагруппы Funke. При этом он обратил внимание на то, что удастся ли этого добиться, "в решающей мере зависит от европейцев". "Только солидарная во внутренней и дееспособная во внешней политике Европа сможет получить необходимые вес в глобальном масштабе", - полагает Маас.

Глава МИД ФРГ назвал нынешний саммит G7 "новым началом Группы семи". "США вернулись на международную сцену. Мы, европейцы, говорим вам: "Welcome back ("Добро пожаловать обратно")", - утверждал он. Маас отметил, что "семерка" должна обсудить такие темы, как справедливое распределение вакцины против коронавируса, устойчивое развитие, вопросы борьбы с глобальным потеплением. "Подтверждение договоренности министров финансов G7 по глобальному минимальному налогу [на прибыль крупных корпораций] было историческим достижением", - добавил министр.

Великобритания намерена провести саммит Группы семи в традиционном формате с 11 по 13 июня в курортном городе Карбис-Бэй на атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран Группы семи, в нем примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В 1975 году клуб провел первое заседание в составе Великобритании, Западной Германии, Италии, США, Франции и Японии. Оно прошло во Франции. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал "Большой восьмеркой". В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".