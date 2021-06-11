Министры обороны США и Турции обсудили двустороннее военное сотрудничество

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в четверг в телефонном разговоре с турецким коллегой Хулуси Акаром обсудил предстоящий саммит НАТО и двустороннее военное сотрудничество. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби по итогам переговоров глав оборонных ведомств.

Они "обсудили двустороннее сотрудничество и региональные вопросы", отметил пресс-секретарь. "Министр [США] подчеркнул давние отношения между США и Турцией в сфере обороны и сказал, что с нетерпением ожидает встречи с министром [Турции] на саммите НАТО 14 июня в Брюсселе", - заключил Кирби.

Саммит НАТО пройдет в Брюсселе 14 июня. Из-за пандемии он сокращен до одного дня, запланирована только одна пленарная сессия продолжительностью 2,5 часа.