СМИ: оказание давления на Китай станет ключевой темой в международной повестке саммита G7

ОТТАВА, 11 июня. /ТАСС/. Главной темой международной повестки саммита Группы семи (G7), который будет проходить в Великобритании с 11 по 13 июня, станет Китай, а также вопросы, связанные с оказанием давления на эту страну. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC со ссылкой на высокопоставленный источник в канадской делегации.

Лидеры "семерки" планируют обсудить международную повестку в субботу. По данным источника CBC, "доминирующим" на ней станет вопрос о том, как страны G7 должны выстраивать свои отношения с Китаем, в том числе оказывая давление на азиатскую страну. Группа семи намерена выработать единый подход к Пекину из-за его, как считают в G7, агрессивной политики, а также нарушений прав человека. Канада, продолжил источник, будет активно участвовать в этой дискуссии.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Суд над ними начался в марте этого года, он проходит в закрытом режиме. Оттава считает их задержание незаконным и требует от Пекина немедленно вернуть канадских граждан на родину.

Страны Запада ранее неоднократно заявляли о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. Пекин все обвинения в свой адрес отрицает.