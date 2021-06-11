СМИ: Меркель отправится в США для разрешения спора по "Северному потоку - 2"

ТАСС, 11 июня. Канцлер ФРГ Ангела Меркель направится с визитом в Вашингтон с целью урегулирования спора о реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом в пятницу сообщила газета Handelsblatt .

По данным ее источников, точная дата еще не определена, однако ожидается, что визит состоится в июле или августе. В рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но, как отмечает издание, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении "Северного потока - 2".

Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. По информации газеты, после доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель.

Эта поездка станет первым визитом канцлера в столицу Соединенных Штатов после победы Байдена на президентских выборах.

О проекте

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и прилагает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются продавить таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает среди прочего возможность применения односторонних ограничительных мер в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.