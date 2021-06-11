Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Многонациональные военно-воздушные учения под названием Red Flag Alaska 21-2 начались в четверг над территорией Аляски. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Тихоокеанских ВВС США.

Отвечая на вопрос о том, начались ли учения, как и планировалось 10 июня над Аляской, представитель пресс-службы ответил: "Да, учения пройдут с 10 по 25 июня". Он подчеркнул, что в маневрах примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих, более 100 летательных аппаратов из более чем 20 подразделений. "Red Flag Alaska предоставляет уникальные возможности для тренировок с объединенными и международными силами в условиях реалистичной боевой обстановки, развивая оперативную совместимость между различными видами вооруженных сил и странами", - отметили в пресс-службе.

В учениях принимают участие и военнослужащие из Республики Корея и Японии, которые прибыли в США для обмена тактическим и техническим опытом. Как сообщило ранее информационное агентство Yonhap, свыше 100 военнослужащих ВВС Республики Корея прибыли на авиабазу Эйлсон (штат Аляска) для участия в маневрах. С южнокорейской стороны в них будет задействовано 6 истребителей F-15K. Как подчеркивает Yonhap, "впервые за последние три года Южная Корея присоединилась к этим учениям". Возвращение военнослужащих Южной Кореи на родину запланировано на 30 июня.

Маневры Red Flag Alaska были впервые проведены в 1975 году.