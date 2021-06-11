Глава МИД Польши назвал ошибкой отказ Байдена от встреч с Дудой и Зеленским перед Путиным

ВАРШАВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял неверное решение, отказавшись от встреч с лидерами Польши и Украины перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным, считает польский министр иностранных дел Збигнев Рау.

"К сожалению, приезжающая в Европу американская делегация во главе с президентом Байденом настолько увлечена его встречей с Владимиром Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками с восточного фланга", - констатировал он в опубликованном в пятницу интервью газете Rzeczpospolita. Министр подтвердил, что встреча президента Польши Анджея Дуды с Байденом не планируется.

По словам Рау, Варшава добивалась, чтобы Украина была специальным гостем на саммите НАТО, который пройдет 14 июня. "На этот раз президент Украины не получил приглашения. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это произойдет после встречи с Путиным", - отметил он.

Как считает глава МИД Польши, "порядок должен быть обратным". "Это еще одна ошибка. Таким образом, мы имеем дело с целой серией [ошибок]. И всех можно было избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьезно", - отметил Рау.

Байден отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Планируется, что он примет участие в саммите "Большой семерки" в Великобритании, который откроется в пятницу. После этого он вылетит в столицу Бельгии на встречу Североатлантического альянса на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его двусторонняя встреча с Путиным в Женеве 16 июня.