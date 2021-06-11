Источник: на саммите НАТО не будут обсуждать сроки возможного вступления Украины в альянс

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Лидеры 30 стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня подтвердят потенциальную возможность принятия в альянс Украины, но не будут обсуждать ни перспективы предоставления стране Плана действий для членства (ПДЧ), ни конкретные сроки вероятного вступления. Об этом сообщил ТАСС в пятницу дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран.

"Вопрос о ПДЧ для Украины не входит в программу саммита. Лидеры альянса подтвердят, что решения саммита в Бухаресте [2008 года] остаются в силе, а также приверженность НАТО политике открытых дверей и наличие у Украины и Грузии североатлантической перспективы. Конкретные сроки вступления будут зависеть от соответствия этих стран всем критериям НАТО, - отметил он. - Саммит также отметит важность сотрудничества с нашими ценными партнерами - Грузией и Украиной и поддержит процесс реформ и борьбы с коррупцией в этих государствах".

Отвечая на вопрос о перспективе Киева и Тбилиси присоединиться к НАТО в нынешних условиях, дипломат пояснил: "Североатлантический альянс является оборонительным и создан на основании принципа коллективной обороны, который гласит, что нападение на одного из членов НАТО автоматически рассматривается как агрессия против всех союзников (членов альянса - прим. ТАСС). Для вступления Украина и Грузия должны добиться разрешения своих территориальных конфликтов с Россией, поскольку в противном случае их вступление поставило бы альянс на грань военного конфликта с РФ, по сути - мировой войны". Дипломат отказался давать оценки, смогли ли Украина и Грузия приблизится к вступлению в НАТО сейчас по сравнению с 2008 годом.

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года лидеры альянса отказались предоставить Украине и Грузии Планы действий для членства, однако сделали политическое заявление, что Киев и Тбилиси "со временем смогут присоединиться к альянсу", когда выполнят все критерии для вступления. В августе 2008 года Дмитрий Рогозин, бывший в тот период постпредом России при НАТО, высказал мнение, что это решение саммита НАТО фактически подтолкнуло руководство Грузии к военной агрессии против Южной Осетии, начатой 8 августа 2008 года.

Дипломаты США и НАТО уже в тот период дали понять Грузии, что она не имеет реальной перспективы членства в альянсе до разрешения замороженных конфликтов на своей территории. При этом НАТО оказывала Грузии интенсивную военную помощь "для приближения армии к стандартам альянса".

Саммит НАТО в Брюсселе

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США Джо Байдена станет рекордно коротким почти за 20 лет. Он будет продолжаться один день и будет состоять лишь из одной рабочей сессии продолжительностью примерно 2,5 часа. Обычно саммиты НАТО продолжаются 2 дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет, поэтому страны-партнеры, включая Украину и Грузию, в Брюссель не приглашены.