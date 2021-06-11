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Встреча Путина и Байдена в Женеве
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Швейцария закроет часть воздушного пространства в связи с саммитом Путина и Байдена

Временное ограничение будет действовать с 15 по 17 июня 2021 года

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Швейцарии закроют часть воздушного пространства страны для полетов в связи с проведением 16 июня в Женеве встречи президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Об этом сообщило в пятницу швейцарское правительство.

"На заседании 11 июня Федеральный совет (правительство) одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента [США Джо] Байдена и президента [России Владимира] Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", - указывается в сообщении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияШвейцарияБайден, Джозеф (Джо)Встреча Путина и Байдена в Женеве
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