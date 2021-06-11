В НАТО напомнили Украине, что к членству в альянсе "нет короткого пути"

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Двери НАТО остаются открытыми для Украины, и эта позиция может быть вновь заявлена на предстоящем в Брюсселе саммите альянса. Однако на пути к членству в организации Киеву предстоит внедрить много реформ, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО, заместитель помощника генсека по политическим вопросам Джеймс Аппатурай в пятницу на Киевском форуме по безопасности.

"К членству [в НАТО] нет короткого пути. Каждый потенциальный член альянса должен провести широкий комплекс реформ не только в сфере безопасности и обороны, но еще и относительно верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации. <...> Реформы сделают Украину более стойкой, процветающей, стабильной и приблизят ее к НАТО", - отметил он.

В то же время Аппатурай подчеркнул, что перспектива членства в альянсе для Украины реальна и эта позиция может быть подтверждена в Брюсселе 14 июня. "Двери НАТО остаются открытыми. Союзники остаются верными решению Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Ожидаю, что лидеры НАТО четко заявят об этом на саммите на следующей неделе", - сказал спецпредставитель генсека. Он также добавил, что в следующие месяцы сотрудничество НАТО и Украины, "безусловно, усилится".

Ранее в пятницу дипломатический источник в представительстве при НАТО одной из европейских стран сообщил ТАСС о том, что лидеры 30 стран альянса на саммите в Брюсселе 14 июня подтвердят потенциальную возможность принятия в него Украины, но не будут обсуждать ни перспективы предоставления стране Плана действий для членства (ПДЧ), ни конкретные сроки вероятного вступления. Он отметил, что для вступления Украина и Грузия "должны добиться разрешения своих территориальных конфликтов с Россией".

На саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года лидеры альянса отказались предоставить Украине и Грузии ПДЧ, однако сделали политическое заявление, что Киев и Тбилиси "со временем смогут присоединиться к альянсу", когда выполнят все критерии для вступления. В конституции Украины закреплен стратегический курс государства на полноправное членство страны в Европейском союзе и НАТО.