Камбин Германии сообщил, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Вопрос вступления Украины в НАТО в настоящий момент не стоит на повестке дня. Об этом сообщила в пятницу на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что разговоры о присоединении Украины к альянсу - не "болтовня", вот почему Россия соответствующим образом будет выстраивать свою безопасность.

"Вы знаете наше отношение к Украине, ее значение и наши усилия на Украине, но вопрос вступления в НАТО, как мы уже говорили, не стоит на повестке", - сказала она.

В интервью телеканалу "Россия-1" Путин заявил, что при предыдущих двух этапах расширения НАТО на Восток все озабоченности Москвы были проигнорированы. По его словам, есть формальные ограничения на вступление Украины в НАТО, но никаких гарантий в этом вопросе нет. При этом Путин не согласился с утверждениями Киева, будто сами украинцы хотят в альянс.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. Ранее Украина получила статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. Он также отмечал, что членство страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Киев лишь усугубит внутриукраинский кризис решением вступить в НАТО, так как этот вопрос является неприемлемым для жителей Донецкой и Луганской народных республик.