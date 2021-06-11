Китай осудил размещение систем ПРО и ракет средней дальности в третьих странах

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Китай выступает против попыток "отдельных стран" создать региональные и глобальные системы противоракетной обороны (ПРО) и развернуть ракеты средней дальности на территории других государств. Об этом в пятницу на Конференции по разоружению в Женеве заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И, выступая по видеосвязи.

"Китай выступает против развития и развертывания отдельными странами региональных и глобальных систем противоракетной обороны, оказывающих воздействие на стратегическую стабильность, а также возражает против размещения в других государствах и примыкающих к ним регионах ракет средней дальности наземного базирования", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

Обязательства страны

Правительство КНР никогда не уклонялось от международных механизмов и своих обязательств по контролю над вооружениями и разоружению, сказал Ван И.

"Китай на протяжении долгого времени придерживается политики безоговорочного неприменения ядерного оружия или угроз его применения в отношении не обладающих им государств и зон, свободных от ядерных вооружений. Китай никогда не уклонялся от взятых на себя обязательств по международному разоружению и контролю над вооружениями", - продолжил министр.

Милитаризация передовых технологий

Ван И сообщил, что страна намерена на Генассамблее ООН представить проект резолюции о предотвращении милитаризации передовых разработок и организации технологических блокад.

"Нам в высшей степени необходимо предотвратить милитаризацию новейших технологий, создание препятствий их мирному использованию и международному сотрудничеству. Особенно необходимо противостоять попыткам отдельных государств организовывать технологические блокады под предлогом обеспечения национальной безопасности. Китайская сторона готовиться в этом году представить проект резолюции по этому вопросу на Генассамблее ООН", - продолжил министр.