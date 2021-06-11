Киев приступил к подготовке визита Зеленского в США

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Официальный Киев приступил к подготовке визита президента Украины Владимира Зеленского в США, который запланирован на июль этого года. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Андрей Сибига в интервью украинскому изданию "Европейская правда".

"Состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается блока политики и безопасности", - сказал он. По его словам, в настоящее время на повестке дня подготовка широкого спектра документов, в том числе в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.

Сибига не уточнил деталей этих документов. "Мы ставим амбициозные цели. Мы очень надеемся, что, несмотря на сжатые сроки подготовки визита - а это конец июля, - все необходимые подготовительные мероприятия будут осуществлены на должном уровне", - добавил замглавы офиса.

В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден в ходе телефонного разговора с Зеленским передал ему приглашение посетить Вашингтон этим летом. Зеленский уточнил, что его встреча с Байденом состоится в июле.