Делегация из России прибудет в Анталью обсуждать вопросы туризма

АНКАРА, 11 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что ожидает прибытия делегации из России в Анталью для обсуждения вопросов туризма.

"Из России к нам в Анталью прибывает делегация. Будут обсуждаться вопросы, связанные с туризмом. Полагаю, что после этого мы сможем быстро пойти в атаку по туристическому направлению", - сказал он в Стамбуле во время выступления, которое транслировал телеканал NTV, подразумевая оживление сферы международного туризма в Турции. Предполагаемые даты прибытия делегации из РФ президент не назвал.

Эрдоган добавил, что министерство культуры и туризма Турции и сам он проводят контакты с Великобританией, как одним из основных источников туристов для республики, а также с другими странами. В контексте возобновления туризма и снятия ограничений он также указал, что около 32 млн граждан Турции уже вакцинировались от коронавируса. "Поступают новые партии вакцин. Придет BioNTech (Германия). С Китаем, как вы знаете, у нас есть соглашение о поставках их вакцины", - сказал он.

10 июня министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что "переговоры с российской стороной [о восстановлении авиасообщения] идут позитивно". Он также сказал, что представители РФ намерены "изучить ситуацию на месте", то есть прибыть в Турцию и лично ознакомиться с противоэпидемическими мерами, которые принимает Анкара.

31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах. РФ с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines ("Турецкие авиалинии").