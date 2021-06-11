Опрос: жители стран НАТО стали хуже относиться к РФ и КНР

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Отношение жителей стран - членов НАТО к России и Китаю за минувший год ухудшилось на фоне заявлений руководства Североатлантического альянса. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса общественного мнения, проведенного в 30 странах по заказу НАТО в преддверии ее саммита 14 июня.

По данным исследования, более 40% жителей стран альянса негативно относятся к России и Китаю, причем их мнение об этих двух странах за последние 12 месяцев ухудшилось. Положительного мнения об РФ и КНР придерживаются лишь 18% и 19% опрошенных соответственно.

В то же время 83% респондентов считают "трансатлантические связи очень важными для решения проблем безопасности", лишь 4% придерживаются обратной точки зрения. 45% опрошенных полагают, что сотрудничество с США делает их страну более безопасной, по сравнению с 10%, которые придерживаются противоположного мнения. 55% выступают за еще более тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой для решения проблем безопасности.

Не менее 70% опрошенных считают достаточным нынешний уровень расходов членов альянса на оборону. 29% респондентов выступают за наращивание этих расходов.

32-й саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня с участием президента США Джо Байдена, станет самым непродолжительным за около 20 лет. Встреча на высшем уровне будет длиться один день и будет состоять из одной рабочей сессии продолжительностью примерно два с половиной часа. Обычно саммиты НАТО длятся два дня и включают 3-4 рабочих заседания по различным темам. На второй день лидеры альянса традиционно проводят одну из сессий с главами государств - партнеров альянса, однако в этом году такой сессии не будет, поэтому представители Украины и Грузии в Брюссель не приглашены.