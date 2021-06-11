Суд в Риге арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России латвийского депутата

РИГА, 11 июня. /ТАСС/. Суд Видземского предместья Риги в пятницу избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает местное агентство LETA со ссылкой на решение суда.

"Решение суда в течение семи дней можно оспорить в Рижском окружном суде", - указывает агентство.

Заседание суда, на котором рассматривалась мера пресечения в отношении Адамсонса, длилось около двух часов. Политика в зал и из зала суда сопровождали сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии. Ни депутат, ни его адвокат не предоставили никаких комментариев представителям СМИ.

Сейм Латвии 10 июня лишил депутатской неприкосновенности Адамсонса, которого заподозрили в шпионаже в пользу РФ. Он представляет оппозиционную социал-демократическую партию "Согласие", защищающую интересы русскоязычного населения республики. В парламент с запросом разрешить обыск, задержание и арест законодателя обратилась Генеральная прокуратура. Сам политик, который в прошлом занимал пост главы МВД Латвии, заявил, что не имеет ни малейшего представления о том, что ему инкриминируется. Адамсонс является членом комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, но не имеет выдаваемого Бюро по защите конституции (контрразведка) допуска к содержащей гостайну информации.

Как сообщило ранее агентство LETA со ссылкой на СГБ, спецслужбы предпринимают "срочные процессуальные действия по начатому 9 июня уголовному делу по подозрению в шпионаже". СГБ подозревает Адамсонса более чем в 40 эпизодах. Дополнительную информацию ведомство обещало предоставить после окончания первоначальных процессуальных действий.