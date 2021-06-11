Защита Пулатова рассчитывает выступить в суде по делу MH17 в 2022 году

ГААГА, 11 июня. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего обвиняемым по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, рассчитывает, что сможет выступить в суде с аргументами в пользу невиновности своего клиента в 2022 году. Об этом сообщила в пятницу ТАСС адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Пулатова.

"Мы ответим на информацию, которая была представлена судом в предыдущие дни (7-10 июня), и обвинительный акт (который прокуратура еще только должна представить - прим. ТАСС), когда будем выступать со своим заявлением, - сказала она. - Дата для этого пока не определена, однако мы ожидаем, что это произойдет в 2022 году, возможно, весной". На данном этапе процесса, подчеркнула тен Дуссхате, защита не считает нужным выступать с какими-либо заявлениями или обсуждать содержание досье.

В ходе слушаний 7-10 июня окружной суд Гааги представил досье по делу MH17. На заседаниях судьи в краткой форме рассказали о том, какие документы поступили от прокуратуры, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств и о чем свидетельствуют показания свидетелей. В соответствии с голландским законодательством, обычно на данном этапе слуги Фемиды также вступают в диалог с обвиняемым(и) и задают различные уточняющие вопросы. Но поскольку суд над всеми четырьмя лицами проходит заочно, мероприятие превратилось в формальное зачитывание документа.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, которая в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют двое голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.