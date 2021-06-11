Оппозиция Украины прогнозирует укрепление дружбы страны с Россией

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Оппозиция на Украине убеждена, что взаимовыгодные торгово-экономические связи страны с Россией скоро восстановятся, а узы дружбы двух народов будут только крепнуть, несмотря на политику украинских властей. Об этом сказано в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), опубликованном в пятницу в преддверии празднования Дня России.

"Как и миллионы украинцев, мы убеждены, что именно Россия была и останется важнейшим стратегическим партнером Украины, и что взаимовыгодные торгово-экономические связи между нашими странами и продуктивная производственная кооперация в скором времени будут восстановлены", - говорится в нем.

В оппозиции заявили, что, несмотря на крайне напряженные в последние годы отношения между странами, на Украине всегда помнят о том, что украинцев и россиян объединяют "многовековая история и родственные связи, традиции и православная вера, пережитые вместе трагедии и одержанные победы". "Узы дружбы между нашими народами будут лишь крепнуть, несмотря на недальновидную политику украинской власти", - подчеркивается в документе.

В последние годы антироссийская политика на Украине возведена в ранг государственной, замалчивается важность совместных достижений, обесценивается общее культурное наследие, отметили в ОПЗЖ. "При попустительстве власти в украинском обществе подпитываются радикально-националистические настроения, разжигается ненависть к еще недавно братским соседним государствам", - сказано в сообщении. Общая история - это то, что навсегда объединило украинцев и россиян, подчеркнули в ОПЗЖ. "Мы искренне надеемся, что ее трагические страницы остались в прошлом", - заявили в партии.

По случаю Дня России ОПЗЖ пожелала россиянам мира, благополучия и процветания. "Верим в то, что мудрость наших народов поможет наладить диалог между странами и сохранить взаимную дружбу и уважение на многие годы", - заключили в партии.