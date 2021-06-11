CNBC: субподрядчик Министерства энергетики США подвергся хакерской атаке

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Компания Sol Oriens, занимающаяся вопросами ядерных вооружений в качестве субподрядчика Министерства энергетики США, подверглась хакерской атаке. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

"Sol Oriens известно об инциденте в сфере кибербезопасности, который повлиял на работу нашей сети. Расследование продолжается, но нам уже удалось установить, что некое лицо, не обладающее соответствующими правами, получило доступ к некоторым нашим документам", - приводит телеканал сообщение компании. Она уточняет, что на данный момент нет каких-либо указаний, что похищенные документы могут иметь ценность с точки зрения национальной безопасности или содержать личные данные клиентов.

Телеканал не уточняет, когда именно произошел взлом.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особенную актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению американских спецслужб, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством. 31 мая была произведена атака на компьютерные сети американской мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация, находящаяся, вероятно, в России.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании и предположил, что ситуация могла быть спровоцирована для разжигания разногласий в преддверии его встречи с Байденом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения американской стороны в связи с хакерской атакой на предприятия JBS, если такие обращения поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибератак на JBS.