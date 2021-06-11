Более 900 полицейских направят в Женеву в связи с саммитом России и США

ЖЕНЕВА, 11 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Службы охраны порядка в Женеве будут усилены 900 полицейскими из других кантонов страны и 1 000 военными в связи с проведением 16 июня встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель женевской кантональной полиции Жан-Филипп Брандт.

"Усиление полицейскими, которые прибудут из других районов, составляет 900 человек, - сказал он. - Таким образом, с учетом сил женевской полиции численность составит в общем и целом 2 000 человек". Кроме того, по решению правительства Швейцарии, для оказания поддержки полиции Женевы выделены до 1 000 военных, отметил Брандт. Они, в частности, окажут содействие полиции в охране дипломатических объектов, а также в наблюдении за воздушным пространством. Будут задействованы военные вертолеты и радары.

Опасность терактов Брандт расценил как "повышенную", что, по его словам, требует бдительности. Мероприятия в сфере безопасности осуществляются сейчас вокруг виллы Ла-Гранж, где 16 июня пройдет саммит. В частности, устанавливаются камеры видеонаблюдения. Отвечая на вопрос о том, будут ли размещены в парке Ла-Гранж снайперы, официальный представитель полиции сказал, что "на настоящий момент не принимались подобные меры, а если возникнет необходимость - посмотрим". Он пояснил, что не может говорить о "деталях" осуществляемых мероприятий.

В свою очередь, официальный представитель Федерального департамента обороны, защиты населения и спорта Швейцарии Стефан Хофер заявил ТАСС, что армия будет вести наблюдение за тем, чтобы не нарушались введенные правительством с 15 по 17 июня ограничения на полеты в воздушном пространстве над Женевой. В этой связи он не исключил, что самолет-нарушитель, отказывающийся покинуть запретную зону, может быть уничтожен. "Это - последняя из возможностей. Речь идет о самолете, который ведет себя агрессивно. Вначале с ним попытаются установить контакт по радио или другими способами", - пояснил он. Решение об уничтожении самолета-нарушителя полномочна принимать руководитель военного министерства Виола Амхерд.