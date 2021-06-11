Голландская принцесса отказалась от ежегодного пособия в размере €1,6 млн

ГААГА, 11 июня. /ТАСС/. Голландская кронпринцесса Амалия приняла решение отказаться от ежегодного государственного пособия в размере €1,6 млн на время обучения в вузе. О своем решении она заявила в пятницу в письме исполняющему обязанности премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Днем ранее стало известно, что 17-летняя принцесса с отличием окончила школу. До этого она заявляла, что после получения диплома о среднем образовании хочет взять год на то, чтобы попутешествовать, после чего продолжить обучение в вузе.

С 18 лет ей, как первой в линии наследования престола Нидерландов (после отца, короля Виллема-Александера), полагается государственное пособие в размере €1,6 млн. Из этой суммы €300 тыс. являются постоянным доходом, своего рода зарплатой, а остальные €1,3 млн представляют собой компенсацию расходов.

В письме премьеру Амалия отметила, что чувствует себя неудобно из-за пособия, которое она должна начать получать с 7 декабря 2021 года, "поскольку может предложить слишком мало в ответ и поскольку другим студентам приходится гораздо сложнее, особенно в эти неопределенные времена, вызванные пандемией коронавируса". "Поэтому я буду возвращать в государственную казну мой доход до тех пор, пока не закончу обучение, - подчеркнула она. - В дополнение, пока я не несу высокие издержки на своей позиции принцессы Оранской, я также буду возвращать средства, предназначенные для компенсации расходов".

Сам премьер в ответном письме заявил, что "понимает данное решение и уважает личные соображения". "Желаю хорошего промежуточного года и мудрости при выборе сферы дальнейшего образования", - подчеркнул Рютте.

Как отмечает NOS, это первый случай в истории, когда член королевской династии в Нидерландах отказывается от причитающегося ему или ей пособия.