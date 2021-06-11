Байден считает, что движется к встрече с Путиным "с попутным ветром"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден уверен, что прибудет на двустороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня "с попутным ветром". Об этом сообщила в пятницу телекомпании CNN старший директор по Европе Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Аманда Слоат.

"Президент действительно верит, что будет двигаться на эту встречу с президентом Путиным с попутным ветром", - заявила сотрудник СНБ. Она пояснила, что имеет в виду участие Байдена в саммитах Группы семи и НАТО в преддверии российско-американских переговоров на высшем уровне. Как отметила Слоат, Байден исходит из того, что "демократии могут работать" вместе, что "демократии могут сплотиться" ради решения текущих международных проблем.

Ранее в схожем ключе высказывался и сам американский лидер. Как подчеркнул Байден перед вылетом в Европу, он рассчитывает, что саммиты "большой семерки" и Североатлантического альянса подадут России и Китаю сигнал о единстве Запада.

Кроме того, Слоат вслед за целым рядом других должностных лиц правительства США повторила, что предстоящий женевский саммит, "безусловно, не является перезагрузкой" отношений Москвы и Вашингтона. Между тем с аналогичным предупреждением выступил в среду на форуме "Примаковские чтения" и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, "времена разного рода перезагрузок остались в прошлом", и теперь "лучше даже не углубляться в такого рода терминологию, лексику".

"Речь не идет о награде [для России]", - сказала Слоат про саммит в Швейцарии. "Думаю, президент [Байден] считает, что есть сферы, в которых мы можем работать с россиянами, такие как стратегическая стабильность. Это важно не только для Соединенных Штатов, но и для наших европейских союзников. В то же время, президент [Байден] очень ясно дал понять, что затронет [в Женеве] и наши (американо-российские - прим. ТАСС) противоречия", - добавила представитель Белого дома.

Находящийся с визитом в Великобритании Байден в пятницу отказался отвечать на вопрос журналистов, какой сигнал он надеется подать Путину на переговорах в Женеве. "Скажу вам, когда подам его", - заявил президент.