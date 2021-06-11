Минобороны Дании утверждает, что самолеты РФ нарушили воздушные границы королевства

СТОКГОЛЬМ, 11 июня. /ТАСС/. Министерство обороны Дании выступило с утверждением, что российские самолеты дважды в течение пятницы вторгались в воздушное пространство Дании в районе острова Борнхольм. Об этом сообщило Ritsaus Bureau Agency.

"Подобные нарушения воздушных границ Дании наблюдаются очень редко, поэтому два события в один и тот же день следует считать серьезными. Не должно быть никаких сомнений в том, что подобные нарушения недопустимы", - заявила по этому поводу министр обороны Трине Брамсен.

В аналогичном ключе высказался и глава МИД Еппе Куфуд. "Совершенно недопустимо, чтобы российские самолеты вторгались в воздушное пространство Дании дважды за день. Похоже на умышленное действие, - написал он в Twitter. - Детали выясняются, но я уже выступил с инициативой вызвать посла России в МИД".

В августе 2020 года НАТО заявила, что российский истребитель Су-27 якобы нарушил датские границы, однако Минобороны РФ эти данные опровергло. Согласно информации российского ведомства, полет проходил над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.