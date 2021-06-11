В США заявили, что хотят "найти путь вперед" в отношениях с Россией на саммите в Женеве

"Мы встречаемся как раз потому, что между нами есть различия, из-за всех тем, которые вы подняли, из-за того, насколько враждебными стали наши отношения. Это не в наших интересах. И мы хотим найти путь вперед", - сказала она, при этом подчеркнув, что предстоящая встреча президентов России и Соединенных Штатов абсолютно точно отвечает интересам США, так как в Белом доме хотят "прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми".

Псаки также выделила несколько сфер, в которых у России и США есть возможность существенно продвинуться в плане взаимодействия. "Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, - это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе", - отметила пресс-секретарь Белого дома.

Варианты действий

Псаки подчеркнула, что США не отказываются ни от каких вариантов действий в отношении России на фоне саммита.

"Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер, - сказала она, отвечая на вопрос ведущего о том, не следует ли использовать в отношении России санкции вместо того, чтобы проводить встречи. - Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия. Хотя эти кибератаки исходили от преступников, которые, с нашей точки зрения, не являются частью российского государства, но все равно проблема в том, что Россия не предпринимает действия в их отношении. Так что, очевидно, эта тема будет частью дискуссий и ни от каких вариантов действий мы не отказываемся".

Тема предстоящей встречи в Швейцарии стала одной из основных в американской политической повестке в последние дни. Пресса - причем как демократической, так и республиканской направленности - регулярно ставит вопросы о том, не пойдет ли президент США Джо Байден на уступки российскому коллеге Владимиру Путину, не является ли приближающийся саммит некой "наградой" Москве и не следует ли, наоборот, усилить давление на РФ.

Вопросы для обсуждения

Байден не будет отказываться от каких-либо тем на саммите в Женеве из-за того, что их не хотят обсуждать в Кремле, заявила пресс-секретарь Белого дома, отвечая на вопрос о том, будет ли на предстоящей встрече обсуждаться ситуация вокруг Алексея Навального.

"Может, это не в его повестке, и для нас это не сюрприз, но президент совершенно точно намерен поднять вопрос о нарушениях прав человека, заключении в тюрьму диссидентов и активистов, что, на наш взгляд, является нарушением существующих в мире норм, - сказала Псаки. - Президент не намерен отказываться от обсуждения тем, которые вызывают у него озабоченность. Он будет говорить с президентом Путиным открыто. В этом плюс прямых переговоров, встреч лицом к лицу".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований обсуждать ситуацию вокруг Навального.