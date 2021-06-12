СМИ: житель Японии мог незаконно передать России данные о секретном космоплане США

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Задержанный японской полицией бывший глава исследовательской компании передал сотруднику торгпредства РФ данные, касающиеся новейших разработок США в космической отрасли. С таким утверждением в субботу выступил телеканал NHK, ссылающийся на источники.

В частности, речь якобы идет о технической литературе, содержащей информацию об экспериментальном беспилотном орбитальном самолете X-37B, который разрабатывается корпорацией Boeing по заказу Пентагона. Во время одного из полетов этот аппарат провел в космосе рекордные 780 дней, вернувшись в октябре 2019 года. В настоящее время полиция продолжает выяснять подробности по этому делу.

Ранее правоохранительные органы префектуры Канагава провели обыски в доме задержанного 70-летнего Кадзуо Миясаки. Мужчина на протяжении долгого времени руководил фирмой, занимавшейся исследованиями технической литературы. Его подозревают в незаконном использовании баз данных и передаче сотруднику торгпредства РФ в Токио документации, имеющей отношение к военным технологиям. Отмечается, что в ходе допроса мужчина заявил, что "на протяжении около 30 лет имел контакты примерно с 15 людьми, включая сотрудников российского посольства".

В посольстве РФ в Токио ТАСС в пятницу сообщили, что изучают информацию по данному вопросу.