В Неваде приняли закон для самого раннего проведения президентских праймериз

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Губернатор Невады Стив Сисолак в пятницу подписал закон, устанавливающий штат местом проведения первых праймериз - внутрипартийного этапа выборов президента страны. Об этом он сообщил в Twitter.

"Наконец-то закон AB126 устанавливает Неваду в качестве первого штата в президентских праймериз", - говорится в сообщении. Согласно тексту документа, базовой датой проведения праймериз станет первый вторник февраля. Первое внутрипартийное голосование в Нью-Гэмпшире в 2020 году проходило в середине февраля.

Как отмечает агентство Associated Press, подобный шаг штата Невада должен будет пройти через процедуру согласования с политическими партиями, которые могут не пойти на перестановки в устоявшемся расписании внутрипартийных выборов.

Традиционно с 20-х годов прошлого века первые праймериз проводятся в штате Нью-Гэмпшир, они задают тон политической борьбе за место главы Белого дома. При этом с 1970-х годов из-за развития СМИ и все возрастающего внимания к президентским выборам на проведение первых праймериз претендовали несколько штатов, чтобы это предотвратить власти Нью-Гэмпшира обладают полномочиями передвигать дату партийных выборов как минимум на неделю раньше, чем в любом другом штате. Из последних четырех президентских праймериз в Нью-Гэмпшире двое прошли в январе.