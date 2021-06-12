Блинкен поздравил россиян с Днем России

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу поздравил россиян с Днем России и указал на стремление властей Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством РФ в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений. Соответствующее заявление главы американской дипломатии распространил Госдепартамент.

"От имени правительства Соединенных Штатов Америки я поздравляю граждан России с празднованием Дня России", - отметил госсекретарь.

"Пользуясь случаем, хочу подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах развития более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений. Кроме того, мы по-прежнему твердо намерены поддерживать российский народ, который продолжает развивать устремления, изложенные в Декларации о государственном суверенитете России, а также его желание работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, представляющим глобальный интерес", - добавил Блинкен.

Он подчеркнул, что этот праздник "знаменует тот значительный шаг, который Россия сделала 12 июня 1991 года, проведя первые свободные, открытые и честные выборы и приняв Декларацию о государственном суверенитете России". "Этот важный документ признал демократические устремления и суверенитет народов России и гарантировал их права и равную защиту в рамках верховенства закона, а также право на жизнь и достоинство, чтя их многовековую историю, культуру и традиции", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

О Дне России

12 июня в Российской Федерации ежегодно отмечается государственный праздник - День России. 12 июня 1990 года I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В документе был провозглашен приоритет конституции и законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей и необходимость существенного расширения прав регионов. В декларации также было указано, что она является основой для разработки новой конституции.

Указом президента РФ Бориса Ельцина от 2 июня 1994 года дата 12 июня была объявлена государственным праздником - Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. В 1998 году Ельцин в своем обращении по центральному телевидению предложил называть День принятия Декларации о государственном суверенитете Днем России. Однако официально новое название праздник получил лишь 1 февраля 2002 года со вступлением в силу нового Трудового кодекса РФ, в котором были прописаны праздничные и выходные дни.