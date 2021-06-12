В ЛНР заявили, что Украина нарушила перемирие, напав на наблюдательный пост республики

ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Украина нарушила договоренности о мерах по укреплению перемирия в Донбассе в течение минувших суток, направив диверсионную группу для нападения на пост народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего погибли пятеро военнослужащих ЛНР. Об этом сообщило в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), которое отмечает, что случаев обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности НМ ЛНР за последние сутки не было зафиксировано.

"Несмотря на отсутствие нарушений режима прекращения огня, 11 июня 2021 ВСУ в нарушение п. "а" Мер по усилению режима прекращения огня применили разведывательно-диверсионную группу отдельного центра специальных операций "Запад" в районе населенного пункта Голубовское, в результате чего на наблюдательном посту народной милиции Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро защитников республики", - сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

Ранее народная милиция ЛНР сообщила, что пятеро ее военнослужащих погибли в результате нападения украинской диверсионной группы на наблюдательный пост в районе населенного пункта Голубовское. В республике отметили, что военнослужащие были убиты выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные были убиты в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста. В милиции не исключили, что целью провокации является вызов ответного огня со стороны ее подразделений для их последующего обвинения в нарушении минских соглашений и активизации боевых действий. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсия украинской армии была тщательно спланирована и утверждена на самом высоком уровне.

Оперативно-тактическая группировка "Север" ВСУ, опубликовала в пятницу в Facebook заявление, в котором отвергла причастность украинской стороны к гибели пятерых военнослужащих народной милиции ЛНР.