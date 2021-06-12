Reuters: Макрон сообщил Джонсону о необходимости начать новый этап в отношениях двух стран

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Парижу и Лондону следует начать новый этап в двусторонних отношениях. Об этом французский лидер заявил в субботу в ходе переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном, состоявшихся на полях саммита Группы семи, который проходит в Великобритании, передало агентство Reuters.

Как сообщил источник агентства, французский президент "сказал Борису Джонсону, что необходимо начать перезагрузку франко-британских отношений". Согласно этим сведениям, Макрон, в частности, указал Джонсону на то, что отношения двух стран смогут развиваться только в случае, если Британия неукоснительно выполнит положения договоренностей с Евросоюзом о выходе из этого сообщества.

По данным телеканала BFM, французский президент особо подчеркнул при этом, что данные договоренности не могут быть пересмотрены. Как уточнил в дальнейшем Agence France-Presse представитель администрации французского президента, цитируя слова Макрона, тот сказал Джонсону, что такой новый этап развития двусторонних отношений "требует соблюдения рамок, установленных договоренностями по Brexit". "Следует выполнять те обещания, которые были даны Великобританией представителям ЕС", - сказал Макрон.

В то же время французский лидер, согласно сведениям Reuters, особо отметил, что у Франции и Великобритании есть значительные общие интересы в таких сферах, как безопасность, оборона и защита климата.

В субботу во второй половине дня у Макрона должна состояться вторая встреча с президентом США Джоном Байденом. Первый тур переговоров двух политиков прошел в городе Карбис-Бэй на юго-западе Великобритании вечером в пятницу.

Обострение отношений Великобритании и ЕС

Встреча Группы семи в британском городе Кабрис-Бэй проходит на фоне очередного обострения отношений Соединенного Королевства с континентом. Причиной его является сложная ситуация, сложившаяся вокруг протокола по Северной Ирландии, заключенного в рамках соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС. Великобритания заявляет о готовности в одностороннем порядке пересмотреть одно из положений документа, чтобы не допустить перебоев с поставками продовольствия в Северную Ирландию. Евросоюз, со своей стороны, готов ответить на такой шаг торговыми санкциями, а попытки сторон найти решение, которое устроило бы и Лондон, и Брюссель, пока не дают результатов.

По информации британских СМИ, самую жесткую позицию в этом вопросе занимает президент Франции. При этом, как информировала в ночь на субботу газета The Times, европейские лидеры на полях саммита G7 предупредят Джонсона о готовности начать торговую войну с королевством, если взаимопонимание по североирландской проблеме не будет найдено.