{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Джонсон и Меркель обсудили "дестабилизирующую деятельность Китая и России"

Переговоры политиков состоялись на полях саммита Группы семи в Корнуолле
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон Stefan Rousseau/Pool via AP
Описание
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон
© Stefan Rousseau/Pool via AP

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили деятельность Китая и России. Об этом говорится в коммюнике канцелярии главы британского правительства, распространенном в субботу по итогам переговоров двух политиков на полях саммита Группы семи в Корнуолле.

"Они обсудили ряд международных вопросов, включая дестабилизирующую деятельность Китая и России", - отмечается в коммюнике Даунинг-стрит. Москва решительно и последовательно отвергала утверждения западных лидеров о том, что ее деятельность носит дестабилизирующий или агрессивный характер.

В субботу, второй день саммита Группы семи, куда наряду с Великобританией и Германией входят Италия, Канада, США, Франция и Япония, состоится сессия, посвященная международным вопросам. Как ожидается, тема Китая и России станет одной из главных.

Также, как отмечается в заявлении, Джонсон и Меркель "согласились, что важно, чтобы Великобритания и Германия работали вместе в двустороннем порядке, чтобы укреплять торговлю, безопасность и связи между народами" двух стран.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияРоссияКитайДжонсон, Борис
В результате стрельбы в Техасе пострадали 13 человек
Полиция совместно с ФБР ведет расследование произошедшего, получено описание стрелка
Читать полностью