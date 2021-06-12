Джонсон и Меркель обсудили "дестабилизирующую деятельность Китая и России"

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили деятельность Китая и России. Об этом говорится в коммюнике канцелярии главы британского правительства, распространенном в субботу по итогам переговоров двух политиков на полях саммита Группы семи в Корнуолле.

"Они обсудили ряд международных вопросов, включая дестабилизирующую деятельность Китая и России", - отмечается в коммюнике Даунинг-стрит. Москва решительно и последовательно отвергала утверждения западных лидеров о том, что ее деятельность носит дестабилизирующий или агрессивный характер.

В субботу, второй день саммита Группы семи, куда наряду с Великобританией и Германией входят Италия, Канада, США, Франция и Япония, состоится сессия, посвященная международным вопросам. Как ожидается, тема Китая и России станет одной из главных.

Также, как отмечается в заявлении, Джонсон и Меркель "согласились, что важно, чтобы Великобритания и Германия работали вместе в двустороннем порядке, чтобы укреплять торговлю, безопасность и связи между народами" двух стран.