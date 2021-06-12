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Гудков заявил, что через неделю покинет Украину и уедет в Болгарию

В начале июня политик уехал из России, опасаясь дальнейшего уголовного преследования по делу об имущественном ущербе

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Оппозиционный российский политик Дмитрий Гудков, уехавший в Киев, планирует покинуть Украину и переместиться в Болгарию. Об этом он сообщил в субботу в эфире телеканала "Украина-24".

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"Я пока еще в Киеве. Наверное, буду еще какое-то время здесь и где-то через неделю планирую поехать в Варну к родителям", - отметил он.

6 июня Гудков написал в Telegram-канале, что он уехал из России на Украину, так как, по его данным, ему грозил арест в рамках уголовного дела, по которому он проходит в качестве подозреваемого. Тогда же он назвал свое пребыванием на Украине временным.

Гудков и его тетя Ирина Ермилова подозреваются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом (ч. 2 ст. 165 УК РФ). Потерпевшей стороной является Департамент городского имущества Москвы. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Полиция не стала избирать политику меру пресечения и ходатайствовать об этом перед судом, поэтому Гудков не ограничен в своем перемещении по России и вне ее.

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