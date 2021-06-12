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День России

Телебашня в Куала-Лумпуре окрасилась в триколор в честь Дня России

Руководитель Российского центра науки и культуры в городе Светлана Ковалева рассказала, что это стало настоящим подарком для граждан РФ, проживающих в разных городах Малайзии
© Российский центр науки и культуры в Куала-Лумпуре

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Расположенная в столице Малайзии одна из самых высоких телебашен в мире была в субботу окрашена в цвета государственного флага РФ по случаю Дня России. Об этом рассказала корреспонденту ТАСС руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Куала-Лумпуре Светлана Ковалева.

"В нынешнем году празднование Дня России в Малайзии проходит в условиях полного локдауна, введенного в стране в связи с ростом [числа] случаев заражения коронавирусной инфекцией", - отметила глава РЦНК. В связи с этим, по ее словам, "ряд мероприятий проходит в онлайн-режиме, а в качестве яркого финала стала подсветка телевизионной башни Менара белыми, синими и красными огнями".

Как отметила Ковалева, "это стало настоящим подарком для российских граждан, проживающих в разных городах Малайзии, а также ярким символом укрепления дружбы между народами двух стран".

С 1 июня на всей территории страны вступили самые жесткие за последний год социально-экономические ограничения, связанные с резким ростом числа инфицированных. Жителям разрешено покидать свои дома в радиусе 10 км и только для посещения магазинов или аптек, где можно проводить не более двух часов. Власти в пятниц продлили действие локдауна еще на две недели, до 28 июня.

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МалайзияРоссияДень России
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