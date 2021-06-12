Байден заявил, что США испытывают твердую уверенность в единстве НАТО

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты твердо уверены в единстве НАТО, а также считают ЕС стержнем, на который может опираться альянс. Об этом американский лидер Джо Байден заявил в субботу на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"США, как я ранее говорил, вернулись. Да, и на самом деле мы очень твердо уверены в единстве НАТО", - сказал он. По словам Байдена, он также считает ЕС "невероятно сильной и динамичной организацией", которая способна быть "стержнем, на который может опираться НАТО". Трансляцию со встречи вел телеканал C-SPAN.