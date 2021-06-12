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В МИД Белоруссии считают, что ужесточение санкций Запада призвано спровоцировать протесты

Министр Владимир Макей заявил, что заявление западных политиков о том, что ужесточение санкций якобы в интересах самих белорусов, ждущих жестких ограничительных мер, вызывает недопонимание

МИНСК, 12 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что цель новых санкций Запада против республики заключается в том, чтобы привести страну к экономическому кризису, который спровоцирует новые протесты.

"Абсолютно враждебные высказывания, которые заставляют нас задуматься. Без ответа такие высказывания и действия не должны оставаться. Почему это делается? Целью является удушение экономики Беларуси, доведение страны до голодных бунтов, которые должны снести эту власть", - подчеркнул министр в интервью телеканалу ОНТ в субботу.

По его словам, вызывает недопонимание заявление западных политиков о том, что ужесточение санкций против Белоруссии якобы в интересах самих белорусов, ждущих жестких ограничительных мер. "Представляете, какие кощунственные рассуждения?" - отметил Макей. По его словам, выехавшие за рубеж некоторые лидеры белорусской оппозиции, которые призывают к жестким санкциям - по сути против белорусского народа, - сами живут в дорогих апартаментах.

"Нам достоверно известно, что буквально недавно тем, кто находится в Польше, было четко сказано - если до сентября не будет массовых протестов в Беларуси, мы прекратим ваше финансирование", - отметил Макей. По словам главы МИД, вполне закономерно, что "они [оппозиция] вынуждены реагировать на эту угрозу, связанную непосредственно с их благополучием, и начинать какие-то действия", отсюда и "попытки организовать блокаду транзитных дорог [на границах Польши, стран Балтии, Украины с Белоруссией], и ряд других попыток организовать протесты в Беларуси и вокруг Беларуси".

ЕС после президентских выборов в Белоруссии готовит новый четвертый пакет санкций против белорусских властей. Также президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии.

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БелоруссияСШАБайден, Джозеф (Джо)
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