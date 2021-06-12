NYT: Байден не проведет совместную с Путиным пресс-конференцию из-за неудачи Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Вашингтонская администрация не выразила готовности к проведению совместной пресс-конференции президентов РФ и США - Владимира Путина и Джо Байдена - по итогам саммита в Женеве 16 июня, поскольку считает, что для предыдущего американского лидера Дональда Трампа такой опыт был неудачным. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в электронной версии газеты The New York Times.

"Как сообщили ключевые помощники Байдена, во время консультаций относительно встреч, которые пройдут в швейцарской вилле XVIII века на берегу Женевского озера, российские власти очень хотели, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции, - утверждается в материале. - Но сотрудники администрации Байдена заявили, что помнят о том, как Путин, как казалось, взял верх над Трампом в Хельсинки".

В субботу представители Белого дома заявили, что Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с Путиным в Женеве. "Мы ожидаем, что встреча будет откровенной и прямолинейной, и отдельная пресс-конференция является подходящим форматом, позволяющим четко донести до свободной прессы темы, которые были подняты на встрече - как с точки зрения областей, где у нас может иметься согласие, так и тех, где у нас возникают серьезные поводы для беспокойства", - пояснил он. Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что лидеры дух стран расскажут об итогах саммита представителям СМИ своих стран. Совместную пресс-конференцию ни одна из стран не подтверждала, но и не исключала заранее.

Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит со времени встречи Путина с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.

На родине Трампа подвергли критике за его якобы недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.