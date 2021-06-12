Азербайджан передал Армении 15 военных в обмен на карты минных полей

БАКУ, 12 июня. /ТАСС/. Азербайджан передал армянской стороне 15 задержанных в стране армянских военных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана, распространенном в субботу.

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"В соответствии с достигнутой договоренностью, 12 июня в обмен на карты 97 тыс. противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе, армянской стороне были переданы 15 задержанных ранее армян", - говорится в сообщении.

По данным МИД Азербайджана, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

В Баку отметили поддержку международных посредников в совершении этого обмена, включая правительство Грузии во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили, а также отметили "вклад в этот процесс, сделанный госсекретарем США Энтони Блинкеном, и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и шведским председательством в ОБСЕ".

И. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил возвращение 15 армянских военных, которые оказались в плену в Азербайджане в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Гегаркуникской области республики.

"У меня есть хорошая новость. 15 из наших пленных братьев возвращаются на родину. Они сейчас находятся в пути, когда будут в Армении, сделаю более детальное заявление", - отметил он.

Пашинян также опубликовал на своей странице в Facebook фотографию, на которой армянские военные в гражданской форме едут в автобусе. Их сопровождает сотрудник полиции Грузии.

Разминирование территорий

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский.

Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном. Азербайджан неоднократно сообщал о случаях подрыва на минах военных и гражданских лиц. По официальным данным, с момента подписания трехстороннего заявления, с азербайджанской стороны более 120 человек погибли или получили ранения в результате таких инцидентов.