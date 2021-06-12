Байден и Макрон обсудили на полях саммита G7 Россию и Китай

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили в субботу во время встречи на полях проходящего в английском графстве Корнуолл саммита Группы семи (G7) политику в отношении России и Китая, а также модернизацию НАТО. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома.

"Президент Байден и президент Макрон обсудили работу, направленную на модернизацию НАТО, наше тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в регионе Сахеля, а также наши общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия", - подчеркивается в сообщении.

Байден в среду отправился в свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя американской администрации. Он принимает участие в саммите Группы семи (G7) в Великобритании. После этого политик вылетит в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне. Затем в Брюсселе состоится саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена станет его встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Швейцарии.