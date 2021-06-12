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День России

Карту мира площадью 200 кв. м развернули в Испании по случаю Дня России

На карте размещены специальные QR-коды с информацией о различных объектах, так или иначе связанных с РФ, рассказала член правления Союза организаций российских соотечественников в стране и Андорре Ирина Чистякова

МАДРИД, 12 июня. /ТАСС/. Карта мира площадью 200 кв. м появилась в субботу вечером на набережной испанской Марбельи (автономное сообщество Андалусия) по случаю Дня России. Об этом корреспонденту ТАСС рассказала член правления Союза организаций российских соотечественников в Испании и Андорре Ирина Чистякова.

"Мы проводим [празднование Дня России] совместно с департаментом по работе с иностранцами мэрии Марбельи, - рассказала она. - На набережной [по случаю праздника] развернули карту мира площадью 200 кв. м". По ее словам, на карте размещены специальные QR-коды с информацией о различных объектах, так или иначе связанных с Россией. Считав данный код с помощью мобильного телефона, его владелец автоматически попадет на русскоязычную или испаноязычную версию сайта достопримечательности, музея или другого объекта.

Помимо этого, в рамках празднования Дня России состоится концерт, дефиле детской моды российских дизайнеров, показательные выступления по вольной борьбе, гости также смогут попробовать различные угощения русской кухни. Кроме того, организованы мастер-классы по русскому языку, по изготовлению кокошника, по росписи Гжелью и росписи матрешки.

"В рамках празднования с понедельника во дворце Конгресса откроется выставка детских рисунков, будут представлены 83 работы, посвященные Илье Репину", - добавила Чистякова.

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