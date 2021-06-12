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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Пашинян поблагодарил российское руководство за помощь в возврате военнопленных

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении утверждает, что страна "не меняла пленных на карты минных полей"

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил особую благодарность высшему политическому и военному руководству России за помощь в возвращении военнопленных. Он выступил в субботу на предвыборном митинге в городе Гавар.

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"Выражаю особую благодарность за помощь в возвращении армянских военнопленных президенту России Владимиру Путину, руководителю МИД Сергею Лаврову, министру обороны Сергею Шойгу, командующему миротворцами генерал-лейтенанту Рустаму Мурадову. Мы продолжим процесс возвращения наших пленных. Отмечу, что мы не меняли пленных на карты минных полей, а отвечали конструктивным шагом на шаг Азербайджана", - сказал Пашинян.

Пашинян в ходе митинга сообщил, что четверо из 15 возвращенных Азербайджаном в субботу военных - из числа тех, кто был взят в плен в мае в Гегаркуникской области.

Ранее в субботу МИД Азербайджана сообщил о возвращении в Армению 15 военных в обмен на карты 97 тысяч противопехотных и противотанковых мин, заложенных в Агдамском районе. Как уточнило ведомство, обмен состоялся на азербайджано-грузинской границе в присутствии представителей Грузии.

27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября, под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, в том числе Агдамский. Разминирование затронутых нагорнокарабахским конфликтом территорий остается одним из основных послевоенных вопросов между Баку и Ереваном.

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АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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