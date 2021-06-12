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Кризис в Сирии

Не менее 13 человек погибли при обстреле больницы в сирийском городе Африн

Как уточняет Анатолийское агентство, в ходе нападения пострадали не менее 27 человек

ТАСС, 12 июня. По меньшей мере 13 мирных жителей погибли, многие получили ранения в результате обстрелов со стороны членов Рабочей партии Курдистана (РПК) центра сирийского города Африн и местной больницы. Об этом в субботу сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Террористы, базируюзиеся в районе Тель-Рифат, обстреляли центр города Африн и больницу Шифа из артиллерийских орудий. В результате нападения 13 мирных жителей были убиты, многие получили ранения", - говорится в сообщении оборонного ведомства в Twitter.

Как уточняет Анатолийское агентство, в ходе нападения пострадали не менее 27 человек.

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